Сабунчинский тоннель вновь затопило - ВИДЕО

В связи с прошедшими ночью дождями на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступали сообщения о затоплении некоторых территорий.

Как передает 1news.az со ссылкой на ведомство, на основании поступившей информации силы Государственной службы пожарной охраны МЧС были направлены на соответствующие территории.

Благодаря оперативным мерам удалось откачать воду с затопленных участков в городах Баку и Гянджа и обеспечить выполнение других необходимых мероприятий по обеспечению безопасности.

Соответствующие работы велись и в тоннеле на территории Сабунчинского района.

Напомним, что в октябре 2024 года в результате затопления тоннеля из-за проливных дождей здесь утонули два человека.