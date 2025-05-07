Конфликт между Индией и Пакистаном: Хроника событий и мнение эксперта

Отношения между Индией и Пакистаном вновь оказались на грани серьезного кризиса.

Очередной виток напряженности начался спустя 2 недели после того, как Дели обвинил Исламабад в «поддержке боевиков, стоящих за нападением на туристов» в Пахалгаме - контролируемой Индией части Кашмира. Тогда погибли 26 человек. Власти Пакистана обвинения отвергли.

Нью-Дели и Исламабад ввели взаимные ограничительные меры в отношении дипломатов, приостановили действие двусторонних соглашений и закрыли воздушное пространство для самолетов друг друга. Обе стороны заявляли о фактах открытия огня на линии контроля и предпринимаемых в связи с этим ответных действиях.

Эскалация

В ночь на 7 мая Индия объявила о начале операции «Синдур» и нанесла ракетные удары по Пакистану и контролируемым Исламабадом районам Кашмира.

Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев сообщало о многочисленных взрывах недалеко от города Музаффарабад, административного центра контролируемой Пакистаном части Кашмира. Индия заявила, что атаковала девять целей в подконтрольных Пакистану районах союзной территории Джамму и Кашмир. Удары, как утверждалось, наносились исключительно по военным целям и только с территории Индии. Индийское посольство в США заявило, что ударов по гражданским, экономическим или военным объектам Пакистана не было.

Исламабад назвал действия Нью-Дели «трусливым нападением» и анонсировал «решительный ответ». МИД Пакистана заявил, что страна вправе воспользоваться положениями ст. 51 Устава ООН и ответить на «акт агрессии в любое время и в любом месте по своему усмотрению». Исламская республика известила Совет Безопасности ООН, что оставляет за собой право ответить на «неприкрытую агрессию со стороны Индии».

Позже Пакистан закрыл на 48 часов свое воздушное пространство и нанес ответные удары, открыв артиллерийский огонь на линии разделения в Кашмире. По данным индийского агентства PTI, пакистанская армия прибегла к интенсивному минометному обстрелу деревень вдоль линии контроля.

Пресс-атташе пакистанской армии заявил, что Пакистан сбил пять индийских боевых самолетов, в том числе три французских истребителя Rafale и два советско-российских самолета, Су-30МКИ и МиГ-29. Кроме того, как утверждает пакистанская армия, она уничтожила штаб одной из индийских бригад.

В СМИ появились кадры, на которых индийская армия вывесила белый флаг на комплексе Чора на линии контроля в Кашмире.

Последствия

По утверждению Межведомственного управления по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана, Индия атаковала две мечети, не менее 2 человек погибли и 12 пострадали.

Впоследствии было сообщено о 8 погибших и 35 пострадавших, а позднее – о гибели 26 пакистанцев и ранении 46 при индийских ударах по Пакистану. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на начальника штаба Сухопутных войск Вооруженных сил Пакистана генерала Асима Мунира.

В провинции Пенджаб в Пакистане объявили чрезвычайное положение. Местные жители укрываются в убежищах.

Индия заявила о гибели трех мирных жителей в результате пакистанского обстрела, пишет ТАСС.

Пакистан не станет нагнетать напряженность в конфликте с Индией, если она прекратит военную операцию «Синдур» и другие агрессивные действия. Об этом министр обороны Исламской республики Хаваджа Асиф заявил в интервью телевидению агентства Bloomberg​​​​​​. «Мы все это время говорили, что не предпримем ничего против Индии. <...> Если Индия отступит, мы определенно свернем свои военные действия. Но пока нас атакуют, нам придется отвечать, нам придется защищаться», - сказал Асиф.

Международная реакция

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта к максимальной сдержанности, потому что «мир не может позволить себе военную конфронтацию» между этими странами.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что конфликт закончится быстро. Назвав происходящее «позорным», Трамп сказал: «Этот конфликт основан на некоторых вещах, которые произошли в прошлом. Они воюют уже давно. На самом деле, они воюют десятилетиями, даже столетиями». «Я просто надеюсь, что это закончится очень быстро», - сказал он.

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с пакистанским коллегой Мохаммедом Исхаком Даром. По сообщению МИД Пакистана, турецкий министр выразил солидарность с Исламабадом на фоне неспровоцированной военной агрессии Индии: «Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан позвонил министру иностранных дел Исхаку Дару, чтобы выразить солидарность Турции с Пакистаном против неспровоцированной агрессии Индии, нарушающей суверенитет Пакистана и убивающей невинных мирных жителей. Он выразил обеспокоенность ухудшением ситуации в сфере региональной безопасности. Оба министра договорились оставаться в тесном взаимодействии по вопросам развития ситуации».

Россия выразила глубокую обеспокоенность в связи с усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном после террористической атаки у города Пахалгам. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает акты терроризма и выступает против любых его проявлений, подчеркивая необходимость объединения усилий мирового сообщества в борьбе с этим злом: «Призываем вовлеченные стороны к сдержанности в целях недопущения дальнейшего ухудшения обстановки в регионе».

Реакция Баку

Официальный Баку осудил военные атаки на Пакистан и призвал к дипломатическому урегулированию конфликта

МИД АР в заявлении в связи с обострением напряженности между Индией и Пакистаном, выразил обеспокоенность Азербайджана в связи с усилением напряженности между двумя странами.

«Азербайджанская Республика выражает обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности между Республикой Индия и Исламской Республикой Пакистан.

Осуждаем военные нападения на Исламскую Республику Пакистан, в результате которых погибли и пострадали мирные жители. В знак солидарности с народом Пакистана мы выражаем соболезнования семьям невинных жертв и желаем скорейшего исцеления пострадавшим.

Призываем обе стороны к сдержанности и разрешению конфликта дипломатическим путем», - отмечается в заявлении МИД АР.

Посол Пакистана в Азербайджане Касим Мохиуддин заявил, что его страна высоко оценивает непоколебимую поддержку Азербайджана. «Мы высоко ценим непоколебимую поддержку Азербайджана Пакистану на фоне нападений Индии на ни в чём не повинных мирных жителей. Пакистан и Азербайджан, как братские страны, всегда будут вместе!», — написал дипломат в соцсети X.

Взгляд эксперта

Как видно, один из самых затяжных и напряженных конфликтов в мире вступил в новую, особенно взрывоопасную фазу. Вероятен ли переход кризиса к полномасштабной войне, есть ли на данном этапе реальная возможность для мира и способно ли снизить напряженность международное посредничество?

Комментируя для 1news.az эскалацию между Индией и Пакистаном, глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов сказал: «Давайте называть произошедшее неспровоцированным ударом Индии по Пакистану. Открытая инициатива военной эскалации со стороны Индии – она очевидна. И у нее есть свои конкретные цели.

Индия – поднимающееся государство, стремящееся к усилению своего веса в международной и, особенно, в региональной политике. Она переживает экономический рост, развивает свой военно-промышленный комплекс. Плюс, сейчас ее амбициям способствует еще и международная конъюнктура.

Поэтому Индии сейчас нужны какие-то события, которые, по замыслу индийского руководства, должны зафиксировать ее новое положение в регионе и мире. И таким событием может стать война с Пакистаном.

Поэтому я бы не стал говорить о том, что ситуация успокоится в ближайшем будущем. Наверняка Индия будет стремиться к успеху, чтобы достичь своих целей.

Что касается международного посредничества, то в мире практически нет таких стран, которые могут реально повлиять на Индию и Пакистан. Они есть, но их очень мало - в принципе, это только США. По моему мнению, остановиться в этой спирали эскалации будет очень сложно. И кем бы ни были посредники, какими бы ни были их усилия, добиться ощутимых результатов без чьего-либо поражения или победы в какой-то части фронта - невозможно.

Эскалация должна произойти, стороны «выпустить пар», одна из сторон на каком-то участке победить или потерпеть поражение – и лишь тогда, уже после исчерпания ресурсов и морального напряжения, может появиться пространство для какого-то диалога».

На данный момент между сторонами установилось некоторое затишье, однако ситуация продолжает оставаться напряженной.