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Состоялась церемония официальной встречи Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам

First News Media16:45 - Сегодня
Состоялась церемония официальной встречи Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам

7 мая состоялась церемония официальной встречи Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лама, прибывшего в Азербайджан с государственным визитом.

На площади, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретили Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лама и его супругу Но Фон Ли.

Начальник почетного караула отдал рапорт Генеральному секретарю Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам.

Прозвучали государственные гимны Социалистической Республики Вьетнам и Азербайджанской Республики.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Генеральным секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Ламом.

Затем было сделано официальное фото.

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