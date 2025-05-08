Сообщение посольства США об угрозе взрывов ТЦ Тбилиси оказалось ложным - ОБНОВЛЕНО

Сообщение, которое распространило посольство США в Грузии, об угрозе взрывов в трех крупных торговых центрах Тбилиси оказалось ложным.

Об этом сообщила Служба госбезопасности Грузии (СГБ).

"Специальные службы работают по факту очередного ложного сообщения", - отметили в спецслужбе.

СГБ также призвала аккредитованные в Грузии дипломатические корпусы "уважать деятельность ответственных за безопасность служб, проявлять больше ответственности и воздерживаться от распространения несогласованных заявлений".

Ранее посольство США на своем сайте распространило заявление, что располагает данными о возможной угрозе взрывов бомб в трех крупных торговых центрах Тбилиси - "Ист пойнт" на окраине Тбилиси, "Галерея Тбилиси" в центре столицы и "Тбилиси мол", который расположен на северном въезде в город. Диппредставительство советовало персоналу посольства избегать этих мест до поступления дальнейшей информации.

20:20

Посольство США в Грузии на своем сайте опубликовало чрезвычайное предупреждение в связи с полученной информацией об угрозе взрывов в торговых центрах Тбилиси.

Как передют местные СМИ, региональный офис безопасности посольства в Тбилиси рекомендовал всем сотрудникам посольства избегать этих мест до дальнейшего уведомления.

Других подробностей не приводится.

МВД и СГБ Грузии на данный момент не прокомментировали это сообщение.