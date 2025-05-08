 Сообщение посольства США об угрозе взрывов ТЦ Тбилиси оказалось ложным - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Сообщение посольства США об угрозе взрывов ТЦ Тбилиси оказалось ложным - ОБНОВЛЕНО

First News Media00:00 - Сегодня
Сообщение посольства США об угрозе взрывов ТЦ Тбилиси оказалось ложным - ОБНОВЛЕНО

Сообщение, которое распространило посольство США в Грузии, об угрозе взрывов в трех крупных торговых центрах Тбилиси оказалось ложным.

Об этом сообщила Служба госбезопасности Грузии (СГБ).

"Специальные службы работают по факту очередного ложного сообщения", - отметили в спецслужбе.

СГБ также призвала аккредитованные в Грузии дипломатические корпусы "уважать деятельность ответственных за безопасность служб, проявлять больше ответственности и воздерживаться от распространения несогласованных заявлений".

Ранее посольство США на своем сайте распространило заявление, что располагает данными о возможной угрозе взрывов бомб в трех крупных торговых центрах Тбилиси - "Ист пойнт" на окраине Тбилиси, "Галерея Тбилиси" в центре столицы и "Тбилиси мол", который расположен на северном въезде в город. Диппредставительство советовало персоналу посольства избегать этих мест до поступления дальнейшей информации.

20:20

Посольство США в Грузии на своем сайте опубликовало чрезвычайное предупреждение в связи с полученной информацией об угрозе взрывов в торговых центрах Тбилиси.

Как передют местные СМИ, региональный офис безопасности посольства в Тбилиси рекомендовал всем сотрудникам посольства избегать этих мест до дальнейшего уведомления.

Других подробностей не приводится.

МВД и СГБ Грузии на данный момент не прокомментировали это сообщение.

Поделиться:
508

Актуально

Xроника

От имени Президента Ильхама Алиева дан государственный прием в честь Генсека ...

Политика

Сахиба Гафарова встретилась с Президентом ОАЭ - ФОТО

Политика

То Лам: Совместное заявление открывает новую страницу в истории ...

Xроника

Мехрибан Алиева встретилась с супругой Генсека Центрального Комитета ...

В мире

Сообщение посольства США об угрозе взрывов ТЦ Тбилиси оказалось ложным - ОБНОВЛЕНО

В Ватикане не смогли с первого раза избрать нового папу Римского - ОБНОВЛЕНО

Пашинян - сторонник курса на баланс между Россией и Западом

Пашинян не собирается инициировать досрочные парламентские выборы

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Захарова: перемирие в ночь с 7 на 8 мая вступит в силу

Кадыров заявил, что попросился в отставку

Путин рассказал, что постоянно думает насчет будущего преемника

Пакистан нанес ответные удары по Индии

Последние новости

Сообщение посольства США об угрозе взрывов ТЦ Тбилиси оказалось ложным - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 00:00

В Ватикане не смогли с первого раза избрать нового папу Римского - ОБНОВЛЕНО

07 / 05 / 2025, 23:40

В Баку женщина разбила голову мужчине, отказавшемуся дать ей деньги на пластическую операцию

07 / 05 / 2025, 23:20

Сахиба Гафарова встретилась с Президентом ОАЭ - ФОТО

07 / 05 / 2025, 23:00

Пожар в Насиминском районе столицы локализован - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

07 / 05 / 2025, 22:40

От имени Президента Ильхама Алиева дан государственный прием в честь Генсека Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама

07 / 05 / 2025, 22:20

Баку и Иреван обменялись сведениями о нарушениях на границе

07 / 05 / 2025, 22:00

То Лам: Совместное заявление открывает новую страницу в истории вьетнамско-азербайджанских отношений

07 / 05 / 2025, 21:20

Председатель Совета представителей Ирака проинформирован об усилиях Азербайджана по разминированию и установлению мира

07 / 05 / 2025, 21:00

Узбекские гости ознакомились с работой пресс-служб госструктур Азербайджана - ФОТО

07 / 05 / 2025, 20:40

Ильхам Алиев отменил визит в Москву на 9 Мая

07 / 05 / 2025, 20:27

Грядущие переговоры США и Китая запустили рост биткоина

07 / 05 / 2025, 19:45

Президент: Сотрудничество между Азербайджаном и Вьетнамом в сфере оборонной промышленности также имеет большие перспективы

07 / 05 / 2025, 19:30

Мехрибан Алиева встретилась с супругой Генсека Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама

07 / 05 / 2025, 19:15

Ильхам Алиев: Деятельность Движения неприсоединения как более солидного института – в интересах Азербайджана и Вьетнама

07 / 05 / 2025, 19:10

Принцесса Марокко посетила образовательный комплекс номер 132-134 - ФОТО

07 / 05 / 2025, 19:00

Президент: Имеется очень серьезный потенциал сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом в различных направлениях

07 / 05 / 2025, 18:50

Ильхам Алиев: Этот визит имеет важное значение для развития вьетнамо-азербайджанских отношений

07 / 05 / 2025, 18:47

Президент Ирака проинформирован о строительных работах на освобожденных территориях Азербайджана

07 / 05 / 2025, 18:45

Главы государств Азербайджана и Вьетнама выступили с заявлениями для прессы - ФОТО

07 / 05 / 2025, 18:28
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50