От имени Президента Ильхама Алиева дан государственный прием в честь Генсека Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама

7 мая во Дворце «Гюлистан» в Баку от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой был дан государственный прием в честь Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лама и его супруги Но Фон Ли.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, на приеме была представлена концертная программа, в которой прозвучала азербайджанская и вьетнамская музыка.