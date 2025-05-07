Президент Ирака проинформирован о строительных работах на освобожденных территориях Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках своего официального визита в Ирак 7 мая был принят Президентом этой страны Абделем Латифом Джамалом Рашидом.

Как сообщили в МИД, в ходе встречи было выражено удовлетворение высоким уровнем развития отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Ираком, состоялся обмен мнениями по нынешнему состоянию и перспективам развития двусторонних отношений, а также региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Джейхун Байрамов выразил уверенность в том, что визиты на высшем уровне и интенсивный политический диалог между нашими странами внесут весомый вклад в позитивное развитие сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической, инвестиционной, транспортной, образовательной, культурной, туристической и других сферах.

Стороны обменялись мнениями по вопросам увеличения товарооборота, стимулирования взаимных инвестиций, укрепления контактов между деловыми кругами, развития туристических связей, подчеркнув, что эти направления будут играть важную роль в дальнейшем развитии отношений.

Выражено удовлетворение проводимой совместной деятельностью в рамках международных организаций, в частности ООН, Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества, и заявлено, что взаимная поддержка будет продолжена.

Противоположной стороне была предоставлена подробная информация о новых реалиях, возникших в регионе в постконфликтный период, о работах по восстановлению и строительству, проводимых на освобожденных территориях, о борьбе с минной угрозой, а также о региональной мирной повестке дня.

Президент Абдель Латиф Джамал Рашид с удовлетворением вспомнил свои встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках состоявшейся в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), а также Давосского экономического форума, рассказал о важности подобных контактов на высшем уровне и передал главе Азербайджанского государства свои приветствия.

В завершение встречи была отмечена необходимость дальнейшего наращивания усилий по постоянному развитию дружественных отношений между Азербайджаном и Ираком, основанных на взаимном уважении и общих ценностях.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.