Президент: Имеется очень серьезный потенциал сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом в различных направлениях

Благодаря нашим совместным усилиям имеется очень серьезный потенциал для сотрудничества в торговой, экономической, культурной, образовательной, энергетической, транспортной и других направлениях. Сегодня широко обсуждались вопросы в этих и других направлениях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом.

«Подписанные документы и проведенный нами обмен в энергетической сфере дают основание говорить о том, что в ближайшем будущем мы еще более расширим наше сотрудничество в этой сфере», - подчеркнул глава государства.