Пожар в Насиминском районе столицы локализован - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Пожар, произошедший на улице Сюбхи Салаева в Насиминском районе города Баку, был оперативно локализован.

Об этом сообщили в МЧС

В настоящее время продолжаются работы по полной ликвидации возгорания. Также сотрудники министерства осуществляют эвакуацию жильцов из здания.

21:40

В Насиминском районе Баку, на улице Субхи Салаева, произошёл пожар в жилом доме.

Как сообщили в МЧС, на место происшествия были оперативно направлены подразделения Государственной противопожарной службы и Бакинского регионального центра.

В настоящее время продолжаются работы по тушению огня. Сотрудники МЧС также проводят эвакуацию жителей здания.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.