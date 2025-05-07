Пожар в Насиминском районе столицы локализован - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Пожар, произошедший на улице Сюбхи Салаева в Насиминском районе города Баку, был оперативно локализован.
Об этом сообщили в МЧС
В настоящее время продолжаются работы по полной ликвидации возгорания. Также сотрудники министерства осуществляют эвакуацию жильцов из здания.
21:40
В Насиминском районе Баку, на улице Субхи Салаева, произошёл пожар в жилом доме.
Как сообщили в МЧС, на место происшествия были оперативно направлены подразделения Государственной противопожарной службы и Бакинского регионального центра.
В настоящее время продолжаются работы по тушению огня. Сотрудники МЧС также проводят эвакуацию жителей здания.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.
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