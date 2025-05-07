Принцесса Марокко посетила образовательный комплекс номер 132-134 - ФОТО

Принцесса Королевства Марокко, президент Фонда сохранения культурного наследия Рабата Лалла Хасна 7 мая в рамках своего рабочего визита в Азербайджан посетила образовательный комплекс номер 132-134.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, заместитель министра культуры Мурад Гусейнов, начальник департамента международных связей Фонда Гейдара Алиева, депутат Солтан Мамедов, министр по делам молодежи, культуры и связи Королевства Марокко Мохаммед Мехди Бенсаид, посол Королевства Марокко в нашей стране Мухаммед Адиль Эмбарш, генеральный секретарь Фонда сохранения культурного наследия Рабата Нужа Алауи, а также другие официальные лица и коллектив школы.

Выступивший на мероприятии министр науки и образования Эмин Амруллаев отметил, что программа побратимства, запущенная сегодня между образовательным комплексом номер 132-134, являющимся членом Сети ассоциированных школ ЮНЕСКО, и школой Oum El Banine в Рабате, закладывает основу для нового этапа, основанного на культурном обмене, общих ценностях и сотрудничестве в образовательной сфере. Министр подчеркнул, что эта инициатива, реализуемая при совместном партнерстве Фонда сохранения культурного наследия Рабата, Фонда Гейдара Алиева, Министерства науки и образования и Министерства культуры, со следующего учебного года будет охватывать пять школ Баку и Рабата. По его словам, эта инициатива не только будет стимулировать учеников к исследованию, сохранению и популяризации культурного наследия, но и укрепит культурный диалог между ними.

В рамках визита учащимися была представлена образовательная программа «Я открываю для себя свое наследие – Баку», ставшая основой программы побратимства. В то же время было продемонстрировано видеообращение учеников рабатской школы Oum El Banine.

В рамках визита принцесса также ознакомилась с учебным процессом, побеседовала с учащимися и прослушала их презентации. Кроме того, гостья ознакомилась с Музеем истории школы, где ей была предоставлена информация об истории Азербайджана.

Мероприятие завершилось подготовленной школьниками выставкой картин, посвященных достопримечательностям городов Рабат и Баку, музыкальной концертной программой и памятной фотосессией.