Ильхам Алиев: Этот визит имеет важное значение для развития вьетнамо-азербайджанских отношений

Визит Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лама имеет важное значение для развития вьетнамо-азербайджанских отношений.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Генеральным секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом.

«Уверен, что результаты визита будут успешными, достигнутые договоренности трансформируются в конкретные проекты», - отметил глава государства.