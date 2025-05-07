В Ватикане не смогли с первого раза избрать нового папу Римского - ОБНОВЛЕНО

Кардиналы, собравшиеся 7 мая на конклав в Сикстинскую капеллу в Ватикане, не смогли договориться и избрать нового папу Римского.

Об этом пишет The Associated Press (AP).

В материале отмечается, что в 21:00 по местному времени из установленного на Сикстинской капелле дымохода пошел черный дым. Это значит, что собравшиеся на конклав кардиналы не смогли решить вопрос о том, кого назначить новым папой Римским.

По информации журналистов, встреча длилась около четырех часов.

«Так как ни один из кардиналов не набрал необходимого большинства в две трети голосов — 89 голосов — кардиналы отправятся на ночь в резиденции в Ватикане, где они будут находиться под охраной. Они вернутся в Сикстинскую капеллу утром в четверг, — говорится в статье.

20:00

133 кардинала в возрасте до 80 лет вошли в Сикстинскую капеллу, где начался конклав - закрытая кардинальская ассамблея, на которой будет избран новый глава Римско-католической церкви. С оглашенной формулой extra omnes (все вон) кардиналов-выборщиков, каждый из которых может претендовать на папский престол, отрезали от внешнего мира.

Как передает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола, в капелле отключена сотовая и прочая связь. После принесения клятвы о неразглашении (церемонию транслировал потрал Vatican News) уже за закрытыми дверями пройдет первое и единственное до конца дня голосование. Утром в соборе Святого Петра состоялась торжественная месса во имя успеха конклава, которую возглавил декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре, не участвующий в конклаве в силу возраста (91 год). В своей проповеди он отметил сложность времен и большие ожидания в этот момент от церкви и Папы Римского, который «должен разбудить совесть общества».

На предшествовавших конклаву собраниях (конгрегации), в которых участие принимали все кардиналы (не только выборщики), были обозначены основные характеристики понтифика. Предстоятель Римско-католической церкви должен быть истинным пастырем, лидером, который знает, как выйти за рамки одной лишь католической церкви, способствуя диалогу и построению отношений с другими религиозными и культурными мирами. Отмечалось также, что понтифик, как и следует из этимологии самого происходящего из латыни слова, должен быть способным стать мостом и проводником, облегчать общение в момент, когда человечество дезориентировано и переживает кризис мирового порядка.