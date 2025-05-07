Баку и Иреван обменялись сведениями о нарушениях на границе
Азербайджан и Армения обменялись сведениями о нарушениях режима прекращения огня на границе.
Об этом местному порталу factor.am сообщили в аппарате премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
"Республика Армения передала Азербайджану соответствующие сведения о нарушениях режима прекращения огня", - отметили в аппарате Пашиняна, уточнив, что Баку также передал армянской стороне информацию о нарушениях.
"Армянская сторона расследовала эти данные и передала азербайджанской стороне соответствующую справку о результатах", - добавили в Иреване.
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