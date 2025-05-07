В Баку женщина разбила голову мужчине, отказавшемуся дать ей деньги на пластическую операцию

В Наримановском районном суде Баку завершилось судебное разбирательство по уголовному делу Сабины Агабалаевой, обвиняемой в совершении нападения на человека, передает Qaynarinfo.

Суд вынес решение о назначении обвиняемой штрафа в размере 800 манатов.

Согласно материалам дела, инцидент произошёл в кафе на улице Тебриз в Наримановском районе столицы. После смерти мужа в 2016 году Сабина Агабалаева стала встречаться с Эльчином, другом её знакомого Эльмина. В прошлом году она попросила у Эльчина 15 000 манатов на пластическую операцию. Сначала он согласился помочь, однако позже не смог собрать необходимую сумму, и отношения между ними завершились.

Через некоторое время Сабина Агабалаева попросила Эльмина пригласить Эльчина в кафе. Последний пришел, однако, увидев Сабину, попытался уйти. В ответ женщина ударила его по голове телефоном, который держала в руке. В результате мужчина получил травмы головы и был вынужден обратиться за медицинской помощью.

По факту было возбуждено уголовное дело и направлено на рассмотрение в суд.