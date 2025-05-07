Председатель Совета представителей Ирака проинформирован об усилиях Азербайджана по разминированию и установлению мира

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках своего официального визита в Республику Ирак 7 мая встретился с председателем Совета представителей (парламента) Ирака Махмудом аль-Машхадани.

Как сообщили в МИД, на встрече обсуждались двусторонние отношения между Азербайджаном и Ираком, межпарламентское сотрудничество, а также региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Джейхун Байрамов отметил, что исторически основанные на дружбе и взаимном уважении отношения между Азербайджаном и Ираком развиваются в различных сферах, в том числе в политической, экономической и гуманитарной, и что межпарламентские связи являются одним из важных компонентов этих отношений.

Министр подчеркнул важность интенсификации сотрудничества и взаимных визитов между законодательными органами в целях содействия взаимопониманию, добавив, что имеется благоприятная основа для дальнейшего расширения этого сотрудничества.

В ходе встречи подробно обсуждались вопросы региональной и международной безопасности, ситуация на Ближнем Востоке, а также реалии нашего региона в постконфликтный период, восстановление и реконструкция Азербайджана, а также его усилия по разминированию и установлению мира.

На встрече также обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес.