Пашинян - сторонник курса на баланс между Россией и Западом

Армения намерена укреплять связи с Москвой и не собирается строить отношения с Западом за счет России.

Об этом в парламенте заявил премьер-министр Никол Пашинян, комментируя вопрос одного из депутатов о возможной негативной реакции со стороны Запада из-за его планов присутствовать на параде в честь Дня Победы в Москве, передают армянские СМИ.

«Армения приняла на вооружение политику балансирования. И в основе этой политики никогда не было логики, что мы не будем посещать РФ, не будем углублять отношения с РФ или строить отношения за счет армяно-российских отношений. Мероприятие посвящено победе во Второй мировой войне, но будут обсуждаться и другие важные вопросы, поэтому нельзя упустить эту возможность», - сказал армянский премьер.