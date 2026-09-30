НАТО ответило на предупреждения Москвы по Калининграду

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в Брюсселе подчеркнул, что цели альянса остаются исключительно оборонительными.

Так он ответил на вопрос о реакции НАТО на предупреждения России, касающиеся Калининградской области, сообщает Интерфакс.

«Мы — нацеленный на оборону альянс», — заявил Рютте, отметив, что содержание послания российской стороны комментировать не будет: «Рассказывать о содержании — это их задача».

По словам генсека, риска применения ядерного оружия против НАТО сейчас нет. Он также заверил, что нет данных о подготовке Россией нападения на альянс: «Никаких непосредственных угроз нет. Если они будут концентрировать свои силы, то мы это увидим».