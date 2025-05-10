Турция не вела торгов с РПК по вопросу ее самороспуска

Турецкие власти не вели никаких торгов с запрещенной в республике Рабочей партией Курдистана (РПК) по вопросу ее самороспуска.

Об этом сообщил главный советник президента Турции по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.

«Мы сейчас находимся в той стадии, когда был созван съезд [РПК] и в ближайшее время будет объявлено его решение. <…> В некоторых случаях представители оппозиции задают вопросы о том, какие были уступки и был ли достигнут компромисс. Нет никаких уступок, нет никаких торгов», - сказал Кылыч в эфире телеканала CNN Türk.

Он отметил, что главным сейчас является разоружение РПК. «Прежде всего [РПК] необходимо сложить оружие и объявить об отказе от вооруженного сопротивления», - сказал представитель турецкого президента.

Ранее сообщалось, что РПК провела 5-7 мая в Северном Ираке съезд по вопросу о самороспуске. Он был созван по призыву курдского лидера Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненный срок в Турции за террористическую деятельность.

В конце февраля Оджалан призвал все связанные с организацией формирования сложить оружие, прекратить конфликт с Анкарой, а саму РПК - самораспуститься. В ответ на этот призыв РПК 1 марта объявила о прекращении огня и готовности созвать съезд для рассмотрения вопроса о самороспуске.

Конфликт между Турцией и РПК продолжается с 1984 года. Турецкие власти считают РПК угрозой национальной безопасности и регулярно проводят рейды против ее сторонников на территории республики, а также операции на севере Ирака и Сирии.

Источник: ТАСС