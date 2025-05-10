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Завтра в Азербайджане ожидается до 31 градуса тепла

First News Media13:35 - Сегодня
Завтра в Азербайджане ожидается до 31 градуса тепла

11 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Ветер юго-западного направления днём сменится умеренным северо-западным. Температура воздуха ночью составит от 16 до 19 градусов тепла, днём — от 25 до 29 градусов. Атмосферное давление будет ниже климатической нормы — 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — 60–70 % ночью и 45–55 % днём.

В районах Азербайджана также будет преимущественно без осадков. Однако днём, начиная с северных и западных районов, местами пройдут дожди с грозами, в отдельных регионах возможны ливни и град, в горах — мокрый снег. В некоторых местах ожидается туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха в районах ночью составит 14–19 градусов тепла, днём — 26–31 градус. В горных районах ночью ожидается от 5 до 10 градусов тепла, днём — от 15 до 20 градусов.

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