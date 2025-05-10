Макрон озвучил три послания после приезда в Киев

Прибывший в Киев вместе с лидерами ряда европейских стран президент Франции Эммануэль Макрон выступил с тремя главными посланиями.

«Вернувшись в Киев, я первым делом подумал об украинцах. Более трех лет вы сопротивлялись с достойным восхищения мужеством. За свою землю. За свою свободу. За Европу. Потому что да, здесь на карту поставлена безопасность нашего континента», - считает он.

По словам Макрона, перед лицом российской агрессии ответ должен быть коллективным, поэтому эту поездку он совершает вместе с главами правительств Германии, Польши и Великобритании.

По мнению президента Франции, во-первых, это мир - справедливый и прочный мир начинается с полного и безоговорочного прекращения огня.

«Это предложение, которое мы выдвигаем вместе с Соединенными Штатами. Украина приняла его 11 марта. Россия же медлит, ставит условия, выигрывает время и продолжает свою захватническую войну», - напомнил Макрон.

По его словам, если Москва будет упорствовать в блокировании, «мы, как европейцы и в тесной координации с Соединенными Штатами, усилим давление».

«Мы приветствуем призыв президента Трампа сделать этот шаг. Наше единство - наша сила. В этом также смысл этой поездки: мы все хотим мира!» - добавил он.

Как говорит Макрон, мирное соглашение должно гарантировать безопасность.

«Это то, над чем мы работали на встречах в Париже, Лондоне и сегодня в Киеве. Мы вместе движемся вперед», - констатировал он.

Президент Франции напомнил, что Украина борется не только за свой народ, «но и за европейский идеал, в который мы верим».

«Свободная, сильная, процветающая и европейская Украина - вот наш горизонт. История наблюдает за нами»", - резюмировал французский президент.

Источник: «РБК-Украина»