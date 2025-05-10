Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Агдамского центра мугама - ФОТО

10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Агдамского центра мугама.

Министр культуры Адиль Керимли проинформировал главу государства и первую леди о созданных здесь условиях.

Фундамент Агдамского центра мугама был заложен в мае 2023 года Президентом Ильхамом Алиевым и первой леди Мехрибан Алиевой.

В центре созданы кафе, кинотеатр, библиотека и два танцевальных зала. Концертный зал на 507 мест располагает всеми необходимыми условиями для организации различных культурных мероприятий, в том числе мугамных концертов. В центре имеются 14 учебных классов, выставочный зал, конференц-зал и другие помещения.

На территории Центра мугама также построен открытый амфитеатр на 615 зрителей.

Центр будет играть важную роль в восстановлении дооккупационной славы древнего искусства мугама – жемчужины Карабахского региона, обучении мугаму и его пропаганде, прививать молодому поколению любовь к этому жанру традиционной азербайджанской музыки.

Отметим, что Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой, вносит значительный вклад в проводимую нашим государством работу по пропаганде и развитию мугама. При организации и поддержке Фонда в этом направлении реализуются традиционные проекты республиканского и международного значения, благодаря которым азербайджанский мугам был включен в список ЮНЕСКО «Шедевры устного и нематериального культурного наследия человечества».

Затем на мероприятии выступил глава государства.

После этого Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посмотрели концертную программу, посвященную открытию Агдамского центра мугама.