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Трамп рассказал о желающих купить TikTok кандидатах

First News Media21:00 - Сегодня
Трамп рассказал о желающих купить TikTok кандидатах

Президент США Дональд Трамп высказался о ситуации с возможной покупкой TikTok.

Главу Белого дома процитировало агентство Reuters.

По его словам, он нашел возможного покупателя для TikTok, которым является группа «очень богатых людей».

Однако их имена руководитель государства пообещал раскрыть примерно через две недели.

В январе этого года появилась версия, что американское подразделение TikTok может достаться предпринимателю Илону Маску. Для Пекина это наиболее привлекательный вариант развития событий.

В начале июня Brand Finance занес TikTok в пятерку самых дорогих технологических брендов. На первом месте в этом рейтинге расположился Apple, подорожавший до 574,5 миллиарда долларов. Второе, третье, четвертое и пятое места заняли Microsoft (461,1 миллиарда), Google (413 миллиардов), Amazon (356,4 миллиарда) и TikTok/Douyin (105,8 миллиарда) соответственно.

Источник: Lenta.ru

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