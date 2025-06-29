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В Каспийском море обнаружено тело человека

First News Media19:50 - Сегодня
В Каспийском море обнаружено тело человека

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о необходимости извлечения тела человека из моря в районе бакинского бульвара «Белый город» (Хатаинский район), примерно в 3 км от ближайшего спасательного поста.

Участок не находится под постоянным контролем спасателей.

Как сообщили в МЧС, на место происшествия были оперативно направлены сотрудники Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах.

В ходе проведённых работ тело было извлечено из воды и передано соответствующим службам.

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