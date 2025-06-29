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Ливан предложил пошаговый план урегулирования проблем с Израилем

First News Media23:20 - 29 / 06 / 2025
Ливан предложил пошаговый план урегулирования проблем с Израилем

Ливан стремится как можно скорее избавиться от присутствия израильских оккупационных сил на своей территории и предлагает пошаговый план урегулирования пограничных проблем.

Об этом заявил в интервью саудовской газете Asharq al-Awsat премьер-министр республики Наваф Салам.

"Мы направили спецпредставителю США Тому Бараку наши предложения, предусматривающие разработку механизма, который шаг за шагом привел бы к выводу израильских войск из пяти южных районов, остающихся под их контролем", - указал Салам.

Премьер дал понять, что Бейрут готов также рассмотреть требование США и Израиля о разоружении отрядов шиитского движения "Хезболлах" севернее реки Литани. "Решение этого вопроса соответствует программе нашего правительства, которое добивается, чтобы все оружие было сосредоточено исключительно в руках ливанской армии", - подчеркнул он.

"Ливан заслуживает того, чтобы быть нормальным государством, обеспечивающим защиту своих граждан, где будет царить мир, стабильность и верховенство закона", - отметил политик.

Ранее премьер республики решительно осудил непрекращающиеся израильские нападения на Ливан, он расценил их как "грубое нарушение национального суверенитета и соглашения о прекращении огня, достигнутое 27 ноября прошлого года". "Действия Израиля представляют угрозу стабильности в регионе, которую мы стремимся сохранить", - подчеркнул Салам.

По информации портала Elnashra, посол США в Турции Том Барак, выступающий в роли посредника между Ливаном и Израилем, прибудет с дипломатической миссией в Бейрут 7-10 июля. Ранее эмиссар США в интервью телеканалу Al Hadath не исключил, что Ливан и Сирия могут заключить мирные соглашения с Израилем в условиях наступивших перемен на Ближнем Востоке.

Источник: ТАСС

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