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Из-за ливневых муссонных дождей в Пакистане погибли 45 человек

First News Media00:00 - Сегодня
Из-за ливневых муссонных дождей в Пакистане погибли 45 человек

По меньшей мере 45 человек погибли в Пакистане из-за ливневых муссонных дождей и вызванных ими инцидентов за последние несколько дней, сообщает телеканал Geo TV.

По его данным, наибольшее число жертв, 21 человек, зарегистрировано в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Сообщения о погибших также поступают из провинций Синд, Белуджистан и Пенджаб.

Согласно сведениям телеканала, риск сильного дождя и возможных ливневых паводков сохранится как минимум до субботы. Отмечается, что ураганный ветер и грозы могут повредить слабые конструкции, линии электропередач, рекламные щиты, транспортные средства и солнечные панели. Возникающие при этом оползни в горной местности могут временно нарушить дорожное сообщение.

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