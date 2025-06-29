СМИ: перспективы переговоров РФ и Украины будут в числе тем кабмина Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет 30 июня заседание кабинета министров, в ходе которого обсудит в том числе перспективы проведения нового раунда российско-украинских переговоров.

Об этом сообщил телеканал A haber.

Одной из основных тем внутренней повестки заседания, как ожидается, будут лесные пожары в различных регионах страны. Ответственные министры доложат Эрдогану о текущей ситуации и принимаемых мерах.

Также правительство обсудит ход антитеррористических мероприятий в стране и обсудит экономику.

Кабмин оценит обстановку вокруг ирано-израильского конфликта, ситуацию в регионе в целом. Телеканал отмечает, что ожидается обсуждение перспектив проведения в Стамбуле третьего раунда переговоров России и Украины. Кроме того, не исключается, что состоятся дискуссии относительно места проведения саммита НАТО 2026 года. По решению альянса он пройдет в Турции, но на данный момент еще не ясно, в каком городе может состояться эта встреча.

Источник: ТАСС