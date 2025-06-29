Адвокат Ахлимана Гянджиева заявил о применении насилия в отношении его подзащитного

Адвокат арестованного Ахлимана Гянджиева сообщил журналистам, что его подзащитный подвергался насилию при задержании и в ходе содержания под стражей.

По его словам, мужчина подвергался пыткам, в том числе с применением электрошокеров и других тяжелых предметов. В результате полученных травм он в определенный момент был доставлен в больницу.

Защита намерена добиваться справедливости, несмотря на ходатайство следствия о заключении под стражу. Адвокат утверждает, что его подзащитный не имеет отношения к вменяемому преступлению и не признал вину даже после оказанного на него давления.

Адвокат отметил, что защите стало известно о задержании Гянджиева еще в пятницу, однако в течение двух суток установить его местонахождение не удавалось. В отделах полиции и следственных изоляторах сообщали, что такого человека не доставляли. Лишь накануне вечером стало известно, что он находится в следственном изоляторе.

Защитник также выразил обеспокоенность состоянием здоровья своего подзащитного. По его словам, Гянджиев с трудом передвигается и на предыдущем заседании не мог сидеть из-за боли. «Я опасаюсь за его здоровье и безопасность. Постараюсь провести с ним как можно больше времени в изоляторе, чтобы в моем присутствии к нему не применялись насильственные действия», - отметил он.

Отметим, что суд избрал в отношении Гянджиева меру пресечения в виде ареста сроком на 3 дня.

Источник: АЗЕРТАДЖ