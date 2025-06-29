В метро Тегерана задержали агента «Моссада», занимавшегося сборкой дронов

Официальный представитель сил правопорядка Ирана Саид Монтазер оль-Махди заявил о задержании на одной из станций метро Тегерана лица, обвиняемого в шпионаже в пользу израильской внешней разведки «Моссад» и занимавшегося сборкой беспилотных летательных аппаратов.

Его слова приводит иранская телерадиокомпания IRIB.

«На станции метро «Имам Хомейни» был задержан агент «Моссада», который занимался сборкой дронов в западной части провинции Тегеран и отправлял сообщения (Израилю) о работе системы противовоздушной обороны страны», — говорится в сообщении.

Представитель иранских сил правопорядка также сообщил, что задержанный занимался передачей информации о точном местоположении стратегически важных объектов.

Источник: Gazeta.ru