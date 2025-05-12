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Forbes: Азербайджан делает ставку на уникальность своих вин

First News Media14:39 - Сегодня
Forbes: Азербайджан делает ставку на уникальность своих вин

Forbes посвятил статью усилиям Азербайджана по продвижению своих вин на международной арене.

В статье «Азербайджан делает ставку на уникальность своих вин» («Azerbaijan Angles To Distinguish Its Wines»), опубликованной на сайте Forbes, рассматривается стремление страны продвигать свои вина на международной арене, сочетая международные и местные сорта винограда для создания уникальных вкусовых профилей.

«С начала 2000-х годов виноделие в Азербайджане переживает настоящий ренессанс. В отличие от советской эпохи, когда акцент был сделан на объем, а не на качество продукции, современное виноделие в Азербайджане ориентируется на улучшение качества. К 2017 году ежегодно высаживалось до 5000 акров (около 2000 гектаров) новых виноградников, что демонстрирует рост интереса и усилия местных производителей», - говорится в статье.

Как отмечает издание, виноделие в Азербайджане сочетает международные сорта винограда, такие как «Пино Нуар» и «Вионье» (Pinot Noir и Viognier), с местными, например, «Мадраса» (красный сорт) и «Байян Шира» (белый сорт). Также в стране активно культивируют сорта, характерные для Кавказа, такие как «Саперави» и «Ркацители», популярные в соседней Грузии.

На сегодняшний день виноделие в Азербайджане включает разнообразие сортов, и страна активно работает над созданием уникальных вин, которые могут конкурировать на международных рынках. Однако, несмотря на возрождение виноделия, в Азербайджане все еще популярны фруктовые дистилляты, которые часто потребляются даже больше, чем вино, пишет издание.

Подчеркивается, что одним из значимых шагов на пути к популяризации местного вина стало открытие Школы вина в Баку в 2018 году, целями которой являются обучение сомелье и подготовка специалистов в области виноделия. Азербайджан активно продвигает свое виноделие и за рубежом, участвуя в различных выставках и фестивалях, таких как Фестиваль винограда и вина, который проводится ежегодно. Мероприятие привлекает сотни гостей и представителей местных винодельческих компаний.

Основные винодельческие регионы Азербайджана включают Баку и Абшерон, прибрежную часть Каспийского моря, Ширван и предгорья Кавказа, а также Гянджу-Газах, Нахчыван и Лянкяран-Астару.

Таким образом, Азербайджан активно работает над созданием винной идентичности, предлагая уникальные сочетания местных и международных сортов, что ставит страну в один ряд с ведущими винодельческими регионами мира.

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