AZAL подтверждает приверженность устойчивому развитию, присоединившись к Программе экологической оценки IATA - ФОТО

В рамках Авиационного энергетического форума IATA, проходящего в Баку, ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL), входящее в состав Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON Holding), объявил о присоединении к Программе экологической оценки Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA Environmental Assessment – IEnvA).

Соглашение было подписано коммерческим директором AZAL Джамилем Манизаде и региональным представителем IATA в Турции, Центральной Азии и Азербайджане Фундой Чалышыр, сообщает пресс-служба ЗАО Azerbaijan Airlines.

Программа IEnvA представляет собой систему сертификации, разработанную для независимой оценки деятельности участников авиационной отрасли — таких как авиакомпании, аэропорты, грузовые терминалы, экспедиторские компании, поставщики технического обслуживания (MRO), кейтеринговые компании и наземное обслуживание — в области охраны окружающей среды и устойчивого развития.

IEnvA основана на международно признанных стандартах, включая систему экологического менеджмента ISO 14001 и Аудит эксплуатационной безопасности IATA (IOSA), а также лучших отраслевых практиках. Это - добровольная подписная программа, предлагающая готовое решение для эффективного управления экологическими аспектами деятельности.

Получив сертификат IEnvA, AZAL сможет более точно оценивать, контролировать и оптимизировать влияние своей операционной деятельности на окружающую среду в различных направлениях. Это позволит авиакомпании улучшать свои экологические показатели и внедрять более системный подход в сфере устойчивого развития.

«Присоединение AZAL к программе IEnvA — это важный шаг на пути к устойчивому будущему. Эта программа предоставит нам сильную платформу для системного улучшения наших экологических показателей, внедрения лучших глобальных практик и содействия целям декарбонизации авиационной отрасли», — отметил коммерческий директор AZAL Джамиль Манизаде.

«Вступление AZAL в программу IEnvA еще раз демонстрирует приверженность авиакомпании улучшению экологического менеджмента и общему уровню устойчивости. В IATA мы гордимся сотрудничеством с нашими участниками в деле внедрения лучших мировых практик в авиационной отрасли. Выполнение обязательств в области устойчивого развития — это важнейший вызов для всей авиационной индустрии», — заявил вице-президент IATA по региону Европы Рафаэль Шварцман.

Внедряя программу IEnvA, AZAL ставит перед собой цель укрепить интеграцию в международное авиационное сообщество и соответствовать глобальным целям авиационной отрасли по снижению воздействия на окружающую среду.