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Завтра столичных района останутся без газа

First News Media18:15 - Сегодня
Завтра столичных района останутся без газа

Сегодня с 14:30 в связи с ремонтно-восстановительными работами на Внешней кольцевой автодороге в Ясамальском районе Баку произошли перебои в подаче газа на улицах Д. Буньядзаде и А. Ахмедова.

Об этом сообщили в "Азеригаз".

Также планируется провести ремонтные работы в поселках Маштага и Бильгя Сабунчинского района.

В связи этим 14 мая с 10:00 подача газа будет временно прекращена в пансионат для инвалидов войны и труда (дом престарелых), расположенный в поселках Маштага и Бильгя Сабунчинского района.

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