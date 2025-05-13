Завтра столичных района останутся без газа

Сегодня с 14:30 в связи с ремонтно-восстановительными работами на Внешней кольцевой автодороге в Ясамальском районе Баку произошли перебои в подаче газа на улицах Д. Буньядзаде и А. Ахмедова.

Об этом сообщили в "Азеригаз".

Также планируется провести ремонтные работы в поселках Маштага и Бильгя Сабунчинского района.

В связи этим 14 мая с 10:00 подача газа будет временно прекращена в пансионат для инвалидов войны и труда (дом престарелых), расположенный в поселках Маштага и Бильгя Сабунчинского района.