В Нахчыване автомобиль сбил 4 человек - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия в Нахчыване пострадали четыре человека.

Как передает АПА, ДТП произошло на улице Азадлыг. Автомобиль марки Toyota с государственным номерным знаком 75-BN-561, которым управлял Сархан Бабаев, сбил пешеходов — Гулиеву Гюльсум Ильгар гызы 2006 г.р., Гулиеву Дарйу Самед гызы, Исаеву Афсану Иса гызы и Тагиеву Ханымзяри 2005 года рождения. Пострадавшие госпитализированы в больницу Нахчыванской Автономной Республики.

Из-за тяжелого состояния Гюльсум Гулиева была помещена в отделение реанимации. На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов, по факту проводится расследование.