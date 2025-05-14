Плати и не служи: в Армении десятки избежали армии по новому закону

В Армении вступил в силу резонансный закон, автором которого является депутат от правящей партии «Гражданский договор» Айк Саркисян.

Согласно документу, граждане в возрасте от 27 до 37 лет, уклонившиеся от обязательной воинской службы, могут избежать уголовного преследования и исполнить воинский долг альтернативным способом — пройдя службу в сокращённые сроки либо уплатив крупную сумму в государственный бюджет.

Закон предлагает следующие варианты «компенсации»:

12 месяцев службы + 2,5 млн драмов;

6 месяцев службы + 5 млн драмов;

1 месяц службы + 8 млн драмов;

Полное освобождение от службы при выплате 15 млн драмов.

Как сообщает газета «Жоховурд» со ссылкой на Министерство обороны Армении, на сегодняшний день:

67 граждан заплатили по 2,5 млн драмов и были полностью освобождены от службы;

71 гражданин выплатил по 15 млн драмов, из них 63 уклонились от службы, 8 не встали на учет;

24 человека внесли по 8 млн драмов и прошли всего 1 месяц службы;

2 гражданина выплатили по 2,5 млн драмов и были призваны на 12 месяцев службы.

Закон вызвал широкий общественный резонанс и критику, особенно со стороны тех, кто считает его поощрением неравенства и возможностью для состоятельных граждан «купить» освобождение от конституционной обязанности.