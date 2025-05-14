Зимнее ненастье в мае: Шахдаг в снежном плену, Баку под натиском ветра

На территории страны сохраняются нестабильные погодные условия.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

В Нахчыване, Шахбузе, Ордубаде, Губе, Гусаре, Грызе, Лерике, Габале, Гобустане, Огузе, Шеки, Загатале, Балакене, Хыналыге, Халтане, Гяндже, Гёйгёле, Мингячевире, Евлахе, Тертере, Нафталане, Шамкире, Астаре, Барде, Геранбое и Дашкесане зафиксированы грозы и ливни, в Шахдаге - снегопад.

В Баку и на Абшеронском полуострове максимальная скорость северо-западного ветра составляет 26 м/с. В Дашкесане, Шеки, Шамахе, Гобустане, Алтыагадже, Гусаре, Грызе, Халтане и Лерике из-за тумана видимость ограничена до 500 метров.

Температура воздуха в Баку и на Абшероне составляет 18 градусов тепла, в Нахчыванской АР - 21 градус, в Аранских районах - 25 градусов, в горных районах - до 14 градусов тепла.