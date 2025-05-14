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В Баку пройдет очередной фестиваль аутизма

First News Media20:00 - Сегодня
В Баку пройдет очередной фестиваль аутизма

Баку 17 мая будет принимать V ежегодный Фестиваль аутизма, организованный Азербайджанской ассоциацией аутизма в партнерстве с Sea Breeze.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие будет проходить на Площади фонтанов (ул. Нигяр Рафибейли) с 10:00 до 18:00. Как заявляют организаторы, фестиваль проводится с целью поддержки социальной интеграции людей с аутизмом и демонстрации их творческих способностей. А также повышения большей осведомленности общества о расстройстве аутистического спектра (РАС).

В программе фестивального дня торжественное открытие, концерт, выставка работ детей с особенностями развития, тематические зоны по различным направлениям творчества и обучения, презентации проектов реабилитационных и образовательных организаций. Широкая аудитория фестиваля включает представителей государственных структур, бизнесменов, общественных деятелей, блогеров, а также детей и молодежи с РАС и их семьи.

Ассоциация аутизма Азербайджана - объединение, созданное для координации усилий в сфере поддержки, реабилитации и инклюзии людей с аутизмом.

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