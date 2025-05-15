В Карабахском университете создан профсоюзный комитет - ФОТО

В Карабахском университете состоялось мероприятие, посвященное созданию профсоюзного комитета в составе Республиканского комитета Свободного профсоюза работников образования Азербайджана (ATİAHİ).

В торжественном мероприятии приняли участие руководство, преподавательский состав, студенты Карабахского университета, руководство ATİAHİ и представители СМИ.

Выступая на мероприятии, ректор университета Шахин Байрамов отметил, что создание профсоюзного комитета является важным событием в общественно-культурной жизни университета. По его словам, инициатива направлена на защиту прав сотрудников и студентов, повышение их социального благополучия, а также на содействие общему развитию учебного заведения.

В свою очередь, председатель Республиканского комитета Свободного профсоюза работников образования Азербайджана Араз Пашаев, обращаясь к участникам мероприятия, подчеркнул, что для него большая честь выступать в Карабахском университете. Он выразил уверенность, что созданный профсоюзный комитет станет важным звеном в жизни университета, содействуя укреплению солидарности, социальной справедливости и здоровых трудовых отношений. По его словам, члены профсоюза смогут воспользоваться рядом преимуществ — от правовой поддержки до участия в различных проектах, реализуемых комитетом.

В рамках мероприятия состоялись выборы председателя и членов профсоюзного комитета. В завершение участники и гости посетили общежитие, библиотеку и столовую университета, ознакомившись с созданными для студентов условиями.