«Узурпатор твой папаша»: В парламенте Армении вновь разгорелся скандал

В Национальном собрании Армении в ходе обсуждения законопроекта о внесении дополнений в закон «О военно-промышленном комплексе» между представителями власти и оппозиции произошла словесная перепалка с личными оскорблениями.

Как передают армянские СМИ, оппозиционный депутат от блока «Армения» Анна Мкртчян обвинила премьер-министра Никола Пашиняна в «сдаче» вооружения и техники Азербайджану на сумму более 6 миллиардов долларов, подчеркнув, что никакой законопроект в сфере ВПК не сможет изменить этот факт. Выступление Мкртчян сопровождалось рядом резких заявлений в адрес правительства.

Ответ не заставил себя долго ждать. Вице-спикер парламента Рубен Рубинян, представляющий правящую партию «Гражданский договор», отреагировал жесткой репликой, назвав «узурпатором» «политического и биологического отца» оппозиционного депутата.

«Я предлагаю вам последовать примеру оппозиционного блока «Армения». То есть попросту встать и уйти. От вас здесь в принципе нет никакой пользы. Узурпатором же здесь являетесь вы, ваш политический папа (имеет в виду экс-президента Сержа Саргсяна – ред.), ваш биологический папаша, и все остальные», - заявил Рубинян.