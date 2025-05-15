На суде продемонстрирован видеоматериал, снятый во время оккупации села Зиланлы Губадлинского района и Зангилана

Сегодня в ходе продолжающегося в Бакинском военном суде судебного процесса был продемонстрирован видеоматериал, снятый во время оккупации армянскими вооруженными формированиями села Зиланлы Губадлинского района и Зангилана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на видеозаписи видны сожженные тела убитых сотрудников азербайджанской полиции.

На кадрах слышны голоса военнослужащих армянской армии. Они говорят: «Мы взяли эту высоту. Отсюда до той стороны — Иран. Теперь мы пойдем в Зангилан. На той стороне — на стороне Араза — Зангилан. Мы выполнили заветы наших предков, мы достигли своей цели».

Военнослужащие армянской армии поют песню «Вставай, дашнак Дро» на фоне флага с надписью «Дашнакцутюн».

Отметим, что суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении; военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях, продолжится 16 мая.