 На суде продемонстрирован видеоматериал, снятый во время оккупации села Зиланлы Губадлинского района и Зангилана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

На суде продемонстрирован видеоматериал, снятый во время оккупации села Зиланлы Губадлинского района и Зангилана

First News Media21:00 - Сегодня
На суде продемонстрирован видеоматериал, снятый во время оккупации села Зиланлы Губадлинского района и Зангилана

Сегодня в ходе продолжающегося в Бакинском военном суде судебного процесса был продемонстрирован видеоматериал, снятый во время оккупации армянскими вооруженными формированиями села Зиланлы Губадлинского района и Зангилана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на видеозаписи видны сожженные тела убитых сотрудников азербайджанской полиции.

На кадрах слышны голоса военнослужащих армянской армии. Они говорят: «Мы взяли эту высоту. Отсюда до той стороны — Иран. Теперь мы пойдем в Зангилан. На той стороне — на стороне Араза — Зангилан. Мы выполнили заветы наших предков, мы достигли своей цели».

Военнослужащие армянской армии поют песню «Вставай, дашнак Дро» на фоне флага с надписью «Дашнакцутюн».

Отметим, что суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении; военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях, продолжится 16 мая.

Поделиться:
163

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Албанию - ФОТО

В мире

Индия и Пакистан продлили режим прекращения огня

Спорт

Балаханский нефтяник вернулся на родину с титулом двукратного чемпиона мира – ...

Мнение

Азербайджан на саммите Европейского политического сообщества: Стратегический ...

Общество

На суде продемонстрирован видеоматериал, снятый во время оккупации села Зиланлы Губадлинского района и Зангилана

«Последний звонок» в школах Баку пройдет скромно

Халг Банк стал первым банком в стране, получившим лицензию ЦБ на осуществление инвестиционных услуг

Прошел финал конкурса «Битва интеллектов»

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

В Баку ожидается пасмурная погода, в ряде районов возможны ливни

Погода на четверг: В Азербайджане ожидаются ливни

В Баку начался суд над Ильхамой Эльшадгызы: «Даже кебаб есть не могу» - ВИДЕО

В Баку сносят известный ресторан - ВИДЕО

Последние новости

Новоназначенный посол Китая в нашей стране посетила Милли Меджлис - ФОТО

Сегодня, 21:40

В ОАЭ Трампа встретили традиционным арабским танцем - ВИДЕО

Сегодня, 21:20

На суде продемонстрирован видеоматериал, снятый во время оккупации села Зиланлы Губадлинского района и Зангилана

Сегодня, 21:00

Делегация РФ не поехала во дворец Долмабахче

Сегодня, 20:40

Министр экономики принял участие в сессиях и встречах в рамках Ежегодного собрания ЕБРР - ФОТО

Сегодня, 20:20

Индия и Пакистан продлили режим прекращения огня

Сегодня, 20:00

Али Асадов встретился с послом Китая в Азербайджане

Сегодня, 19:45

Балаханский нефтяник вернулся на родину с титулом двукратного чемпиона мира – ФОТО

Сегодня, 19:30

Азербайджан на саммите Европейского политического сообщества: Стратегический партнер в условиях глобальных вызовов

Сегодня, 19:10

Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Албанию - ФОТО

Сегодня, 18:58

Продолжается визит делегации Национального университета обороны Турции в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 18:45

«Последний звонок» в школах Баку пройдет скромно

Сегодня, 18:30

Халг Банк стал первым банком в стране, получившим лицензию ЦБ на осуществление инвестиционных услуг

Сегодня, 18:15

Прошел финал конкурса «Битва интеллектов»

Сегодня, 18:00

При поддержке PASHA Holding открылось новое социальное предприятие в рамках проекта «Поддержка социального развития одиноких матерей»

Сегодня, 17:47

Директора бакинской школы обвиняют во взятках и незаконной сдаче школьных помещений в аренду

Сегодня, 17:46

В связи со строительством нового тоннеля будет полностью ограничено движение на одной из дорог

Сегодня, 17:22

В Турции произошло сильное землетрясение

Сегодня, 17:16

«Узурпатор твой папаша»: В парламенте Армении вновь разгорелся скандал

Сегодня, 17:10

В Сумгайыте столкнулись маршрутный автобус и грузовик

Сегодня, 17:05
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50