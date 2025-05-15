Останки еще пяти шехидов Первой Карабахской войны будут перезахоронены - ФОТО

Останки еще пяти шехидов, считавшихся пропавшими без вести в Первой Карабахской войне, будут перезахоронены.

Как передает 1news.az, Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан распространила информацию о времени и месте захоронения лиц, считавшихся пропавшими без вести, чьи останки были найдены во время раскопочных работ на освобожденных территориях.

Церемонии захоронения останков пяти военнослужащих — Юсифа Мамедова, Мириша Рустамова, Мухтара Мамедова, Абузара Аббасова и Эльшана Арзуманова - состоятся завтра.