Два международных успеха наших учащихся за одну неделю - ФОТО

C 5 по 13 мая в Белу-Оризонти (Бразилия) прошла 59-я Международная Менделеевская олимпиада по химии. Наша сборная, успешно выступившая на олимпиаде, завоевала в общей сложности 3 медали, в том числе 1 серебряную и 2 бронзовые.

Так, ученик 11-го класса Бакинского химико-биологического республиканского лицея Мурад Халилзаде завоевал серебряную медаль, а учащиеся 11-го класса лицея Назрин Гасанова и Умид Мустафазаде — бронзовые медали.

Отметим, что с 1998 года наши школьники, участвовавшие в Международной Менделеевской олимпиаде по химии, завоевали в общей сложности 4 золотые, 13 серебряных и 41 бронзовую медали.

Кроме того, наша сборная успешно выступила на III Международной олимпиаде по математике и информатике имени Аль-Хорезми в Ташкенте, столице Узбекистана, которая проходила с 7 по 13 мая, завоевав в общей сложности 6 медалей, в том числе 2 золотые и 4 серебряные.

Так, ученик 9-го класса лицея №287 «Зекалар» города Баку Фархад Искандер и ученик 9-го класса турецкого лицея Фонда Даянат Гусейн Зейналов завоевали золотые медали, ученик 9-го класса лицея с химико-биологическим уклоном города Шеки Туран Мусаев, ученики 9-го класса турецкого лицея Фонда Даянат Фаррух Бурзу и Омар Алимамедзаде и ученик 9-го класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном Баку Акпер Ахмедов завоевали серебряные медали.

Отметим, что с 2023 года наши школьники, участвовавшие в вышеуказанной олимпиаде, завоевали в общей сложности 6 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медали.