Первая женщина, покорившая Эверест: 50 лет спустя – ФОТО

В мае 1975 года к Эвересту шаг за шагом приближалась хрупкая японская альпинистка. Она шла через глубокий снег, неся за спиной 14 килограммов снаряжений – от камер до баллонов с кислородом.

Ее звали Дзюнко Табэй. Ей было 35 лет. И этот день стал не просто вехой в истории альпинизма – он навсегда изменил то, как женщины воспринимают свои пределы. Ведь 16 мая 1975-го в 12:30 Дзюнко Табэй стала первой женщиной, покорившей самую высокую точку планеты.

И это не является гранью возможностей и достижений Дзюнко Табэй, но для этого нам стоит углубиться в историю ее долгого и яркого пути.

Девочка из деревни

Табэй родилась в 1939 году в префектуре Фукусима – месте, далеком от блеска больших городов. В своих мемуарах она пишет, что еще с детства выделялась среди городских одноклассников своим «деревенским акцентом». Но это было не единственным, что делало девочку особенной среди сверстников – ведь уже в возрасте 10 лет в 4-м классе Дзюнко Табэй под руководством учителя совершила свое первое восхождение на вершину горы Насу в префектуре Тотиги, 1917-метровую гору в Японии. Тогда, в 1949 году, она и представить не могла, что этот подъем положит начало любви на всю жизнь.

«Мне было тяжело слышать, как люди крушат свои мечты словом «но»

Окончив Токийский женский университет Сева в 1962 году, Табэй устроилась на работу учителем средней школы. Она также вступила в мужской клуб скалолазания. При росте всего в 152 см и весе в 42 кг девушка обнаружила, что, тем не менее, не уступает по таланту мужчинам-альпинистам.

Уже в 1969 году она создала «Женский скалолазный клуб: Япония» под ярким девизом «Давайте отправимся в зарубежную экспедицию самостоятельно». Впоследствии она покорила несколько самых известных вершин Японии, включая самую высокую — 12 388-футовую гору Фудзи.

Дзюнко Табэй была большой мечтательницей, хоть и осознавала ограниченность фантазии многих. Например, когда ее женский альпинистский клуб организовывал экспедицию на Эверест. Об этом Табэй писала в своих мемуарах: «Обычный ответ был: «Ух ты! Гималаи! Я бы с удовольствием поехала, даже просто чтобы увидеть Эверест». Затем: «Но… у меня нет столько навыков, или времени, или денег….» Мне было тяжело слышать, как люди крушат свои мечты словом «но».

Пять лет на пути к вершине

Эверест высотой 29 035 футов является самой высокой точкой на Земле и долгое время был целью альпинистов мирового класса. Несмотря на решительные усилия британцев в 1920-х годах покорить гору, первое подтвержденное восхождение было совершено только в 1953 году Эдмундом Хиллари, пчеловодом из Новой Зеландии, и Тенцингом Норгеем, непальским шерпой. За прошедшие годы гора покорилась нескольким мужчинам, но ни одна женщина этого не сделала.

Поэтому идея женской экспедиции на Эверест была безумной. Никто до них этого не делал, потому никто и не ждал успеха. Экспедиция 1975 года состояла из 14 японок, 500 носильщиков, 23 шерпа и одного врача. 16 марта 1975 года у подножия ледника Кхумбу был установлен базовый лагерь. И потребовалось почти две недели, чтобы проложить маршрут из алюминиевых лестниц и фиксированных линий через коварный ледопад.

Однако 4 мая лавина накрыла лагерь: Табэй оказалась под завалами и получила травмы, но, тем не менее, уже через пару дней была готова продолжить свой путь. Из-за потерянного времени и оборудования удалось организовать только одну попытку восхождения двумя альпинистами. Так, на финальный рывок пошли две участницы - Дзюнко Табэй и шерпа Анг Цшеринг.

В 5:00 они вышли из последнего лагеря с 14-килограммовыми рюкзаками, в которых были флаги, кислородные баллоны и камеры. В 12:30 они ступили на вершину, и Табэй стала первой женщиной в мире, покорившей Эверест, и 40-м человеком, согласно последним официальным данным, покорившим вершину. Она была частью всего лишь десятой успешной экспедиции. Дзюнко вспоминала: «Я чувствовала чистую радость, когда поняла: вот вершина. Мне больше не нужно подниматься».

Гонка за первенство

Стоит отметить, что в то же время на тибетской стороне горы у команды Табэй были конкуренты - китайская команда из 200 человек работала над тем, чтобы женщина-альпинистка Пан Дуо достигла вершины.

Во время этого восхождения команда столкнулась с трагедией: один из альпинистов погиб, и группе пришлось временно отступить, чтобы восстановить силы. Однако вскоре они получили категоричный приказ от китайского правительства — подняться на вершину раньше японских женщин.

Но опередить их не удалось. Одиннадцать дней спустя китайская команда вернулась на высокие склоны, чтобы предпринять еще одну попытку. Используя минимальный кислород, Пан Дуо добилась успеха, став второй женщиной, покорившей Эверест, и первой, кто поднялся по более сложной северной стороне горы.

После вершины – еще вершины

Восхождение на Эверест – не единственное из достижений Дзюнко. Она не остановилась на этом, в 1992 году став первой женщиной, покорившей высочайшие вершины всех семи континентов. Табэй оставалась активной в горах до конца жизни, совмещая экспедиции с экологической и образовательной деятельностью. Ее философия была простой: мечтай, иди и не ищи оправданий.

Прошло ровно 50 лет с того дня, как Дзюнко Табэй сделала последние шаги к вершине Эвереста, став первой женщиной в истории, покорившей самую высокую точку планеты. За эти пятьдесят лет мир альпинизма изменился: снаряжение стало легче, маршруты – доступнее, а число женщин в экспедициях – больше. Но история Табэй остается особенной.

Информация взята из открытых источников: CNN, EBSCO, YouTube.

Подготовила: Джамиля Суджадинова