«Барселона» объявила о продлении контракта с Кунде до 2030 года

«Барселона» на своей странице в социальной сети X объявила о продлении контракта с 26-летним защитником Жюлем Кунде до 2030 года.

Предыдущее трудовое соглашение игрока с клубом было рассчитано до лета 2027 года.

Французский защитник перешёл в каталонский клуб из «Севильи» летом 2022 года. За этот период Кунде принял участие в 141 матче во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 18 результативными передачами.

В «Барселоне» игрок дважды становился чемпионом Испании, два раза выигрывал Суперкубок Испании и один раз – Кубок страны.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

Источник: Чемпионат