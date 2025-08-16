Путин указал на возможность предотвращения конфликта в Украине при Трампе

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом в узком составе 16 августа заявил, что согласен с утверждением своего коллеги из США о том, что в его правление конфликт в Украине не начался бы.

«Трамп говорит, что если бы я был президентом, то конфликта бы не было. Я думаю, что так бы на самом деле и случилось», — заявил Путин.

Кроме того, он добавил, что рассчитывает, что сегодняшние договоренности смогут стать отправной точкой для урегулирования украинского конфликта и нормализации отношений между Россией и США.

Источник: Iz.Ru