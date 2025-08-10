Эрдоган отреагировал на землетрясение в Турции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в соцсетях выразил соболезнования пострадавшим при землетрясении на западе страны.

Политик сообщил, что в регионе с первых минут работают сотрудники экстренных служб. Власти внимательно следят за происходящим.

По его словам, толчки ощущались в соседних от Балыкесира провинциях, но их власти сразу приняли необходимые меры.

«Да убережет Бог нашу страну от любых бедствий», — написал Эрдоган в конце поста.

Источник: Gazeta.Ru