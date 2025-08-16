Экитике посвятил гол Жоте в дебютном матче за «Ливерпуль» на «Энфилде»

Новичок «Ливерпуля» Уго Экитике посвятил гол в ворота «Борнмута» в 1-м туре английской Премьер-лиги погибшему экс-футболисту клуба Диогу Жоте.

Француз открыл счёт в матче на 37-й минуте.

После гола Экитике показал в камеру цифры «2» и «0» — игровой номер Диогу Жоты в период выступления за «Ливерпуль». Напомним, экс-форвард сборной Португалии разбился в ДТП 3 июля текущего года.

Уго Экитике перебрался в «Ливерпуль» из «Айнтрахта» в летнее трансферное окно. Французский нападающий дебютировал за новый клуб в матче за Суперкубок Англии с «Кристалл Пэлас» (2:2, 3:2 (пен.)), где также отметился забитым голом.

