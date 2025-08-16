 В РФ мусульмане коллективно помолились об успехе переговоров Путина и Трампа | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В РФ мусульмане коллективно помолились об успехе переговоров Путина и Трампа

First News Media01:11 - Сегодня
В РФ мусульмане коллективно помолились об успехе переговоров Путина и Трампа

Духовное собрание мусульман России (ДСМР) организовало проведение коллективных молитв (дуа) об успехе переговоров президентов Российской Федерации и США Владимира Путина и Дональда Трампа, проходящих на Аляске.

Об этом сообщили «Ленте.ру» в ДСМР.

Там отметили, что во время пятничного богослужения (джума-намаза) в регионах РФ верующие молились о даровании мудрости и воли главам двух государств, прекращении вооруженных конфликтов, укреплении взаимопонимания и установлении прочного мира. По словам главы ДСМР, муфтия Москвы Альбира-хазрата Крганова, в молитвах приняли участие верующие разных возрастов — от пожилых прихожан старше 95 лет до детей, обучающихся на летних курсах при мечетях.

«Сегодня как никогда важно объединить усилия для достижения взаимоприемлемых решений, которые послужат интересам народов и обеспечат справедливый мир. Мы надеемся, что Всевышний услышит наши молитвы и направит участников переговоров на путь конструктивного диалога», — отметил муфтий.

Источник: Gazeta.Ru

Поделиться:
175

Актуально

Мнение

Дипломатия без слов: Жесты, позы, эмоции лидеров на встрече в Вашингтоне

В мире

Переговоры Путина и Трампа в узком формате длятся уже более двух часов - ФОТО - ...

Мнение

Российская пропаганда снова в ударе: теперь Азербайджан - источник украинских ...

Мнение

«СССР на груди Лаврова и манифестация кризиса российской идентичности»

В мире

Переговоры Путина и Трампа в узком формате длятся уже более двух часов - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В РФ мусульмане коллективно помолились об успехе переговоров Путина и Трампа

Белый дом опубликовал совместное фото Путина и Трампа

Путин встречается с Трампом. Первые кадры - ФОТО

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Путин поговорил по телефону с Пашиняном

Пашинян снова уходит в отпуск

Эрдоган отреагировал на землетрясение в Турции

В России больше не будет звонков в WhatsApp и Telegram

Последние новости

Переговоры Путина и Трампа в узком формате длятся уже более двух часов - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 01:50

Экитике посвятил гол Жоте в дебютном матче за «Ливерпуль» на «Энфилде»

Сегодня, 01:25

В РФ мусульмане коллективно помолились об успехе переговоров Путина и Трампа

Сегодня, 01:11

Белый дом опубликовал совместное фото Путина и Трампа

Сегодня, 00:30

«Барселона» объявила о продлении контракта с Кунде до 2030 года

Сегодня, 00:26

Путин встречается с Трампом. Первые кадры - ФОТО

Сегодня, 00:08

Три человека пострадали при взрыве на химзаводе в Чехии

Сегодня, 00:02

Трамп выразил надежду на проведение переговоров между Путиным и Зеленским

15 / 08 / 2025, 23:30

Аэропорт Манчестера приостановил работу из-за столкновения самолетов

15 / 08 / 2025, 22:55

Президент Сербии заявил, что беспорядки в стране спровоцированы извне

15 / 08 / 2025, 22:32

Лица, ставшие вынужденными переселенцами в результате атак вооруженных сил Армении на Зангилан, раненые и родственники убитых дали показания в суде - ФОТО

15 / 08 / 2025, 21:45

Трамп заявил, что хочет скорейшего прекращения огня в Украине

15 / 08 / 2025, 21:00

Дипломатия без слов: Жесты, позы, эмоции лидеров на встрече в Вашингтоне

15 / 08 / 2025, 20:20

С этой даты временно закрывается парковка Бакинского железнодорожного вокзала

15 / 08 / 2025, 19:46

Лукашенко пригласил Трампа с семьей в Минск

15 / 08 / 2025, 19:30

Рефери ФИФА из Азербайджана назначены на матчи Лиги конференций

15 / 08 / 2025, 19:18

Трамп раскрыл детали телефонного разговора с Лукашенко

15 / 08 / 2025, 19:05

Российская пропаганда снова в ударе: теперь Азербайджан - источник украинских дронов

15 / 08 / 2025, 18:51

Трамп перед встречей с Путиным созвонился с Лукашенко

15 / 08 / 2025, 18:39

В одном из районов Азербайджана 6000 абонентов временно останутся без газа

15 / 08 / 2025, 18:28
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06