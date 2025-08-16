В РФ мусульмане коллективно помолились об успехе переговоров Путина и Трампа

Духовное собрание мусульман России (ДСМР) организовало проведение коллективных молитв (дуа) об успехе переговоров президентов Российской Федерации и США Владимира Путина и Дональда Трампа, проходящих на Аляске.

Об этом сообщили «Ленте.ру» в ДСМР.

Там отметили, что во время пятничного богослужения (джума-намаза) в регионах РФ верующие молились о даровании мудрости и воли главам двух государств, прекращении вооруженных конфликтов, укреплении взаимопонимания и установлении прочного мира. По словам главы ДСМР, муфтия Москвы Альбира-хазрата Крганова, в молитвах приняли участие верующие разных возрастов — от пожилых прихожан старше 95 лет до детей, обучающихся на летних курсах при мечетях.

«Сегодня как никогда важно объединить усилия для достижения взаимоприемлемых решений, которые послужат интересам народов и обеспечат справедливый мир. Мы надеемся, что Всевышний услышит наши молитвы и направит участников переговоров на путь конструктивного диалога», — отметил муфтий.

Источник: Gazeta.Ru