Бывший президент "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) Джахангир Аскеров стал основным акционером Premium Bank.

Акции перешли под его контроль после смерти его супруги Зарифы Гамзаевой 17 января этого года.

До своей смерти она владела 84,5% доли в уставном капитале банка. 15,2% акций контролировала компания VIP Aviation Services, а 0,3% - Эльвира Ахмедова.

Напомним, что Premium Bank был создан в 1993 году под названием AZAL Bank, в 2008 году сменил название на Silk Way Bank, а в 2018 году снова произвел ребрендинг. По итогам 2024 года его уставный капитал составил 154,6 млн манатов. В апреле этого года банк увеличил свой уставный капитал на 20 млн манатов или на 12,9%, до 174,6 млн манатов.

Источник: Report