Фактическая погода: В Шахдаге идет снег

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала данные по фактической погоде в Азербайджане.

По состоянию на 18:00 16 мая в отдельных местах республики наблюдаются осадки и ветреная погода.

В Баку и на Абшеронском полуострове максимальная скорость северо-западного ветра временами усиливается до 21 м/с.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове 17 градусов тепла.

В Шахдаге идет снег, в ряде регионов Азербайджана ливневые дожди с грозами.