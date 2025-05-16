Фактическая погода: В Шахдаге идет снег
Национальная служба гидрометеорологии обнародовала данные по фактической погоде в Азербайджане.
По состоянию на 18:00 16 мая в отдельных местах республики наблюдаются осадки и ветреная погода.
В Баку и на Абшеронском полуострове максимальная скорость северо-западного ветра временами усиливается до 21 м/с.
Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове 17 градусов тепла.
В Шахдаге идет снег, в ряде регионов Азербайджана ливневые дожди с грозами.
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