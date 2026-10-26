Хикмет Гаджиев опроверг фейки о «присутствии израильских военных» в Азербайджане

Утверждения о присутствии израильских военных или авиации на юге Азербайджана в период ирано-израильской эскалации являются абсолютной ложью и технически невозможным нонсенсом. Об этом заявил помощник президента Азербайджана — завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, в период обострения конфликта в информационное поле вбрасывались фейки о том, что территория Азербайджана якобы может быть использована израильскими силами.

«Слышались обвинения в том, что в период ирано-израильской войны в южном регионе Азербайджана якобы находились израильские военные группы, и в случае начала операции они вмешаются именно с азербайджанской территории. Это абсолютная ложь. Азербайджан официально заявил, что никаких иностранных военных сил на территории Азербайджана нет», — подчеркнул Хикмет Гаджиев.

Помощник президента также подробно объяснил несостоятельность этих вбросов с логистической и военной точек зрения.

«Во-первых, как это вообще возможно технически? Это практически невыполнимая задача. Как Израиль мог бы перебросить сюда свои боевые самолеты или технику? Это бессмыслица, ведь между Азербайджаном и Израилем расположен целый ряд других государств. Как они могли бы перевезти сюда подобное военное оборудование?» — отметил он.

Гаджиев обратил внимание на то, что авторы дезинформации игнорируют элементарные военные стандарты, надеясь на некомпетентность аудитории.

«Когда авторы этих дезинформационных групп пишут об израильских поисково-спасательных подразделениях, они должны понимать, что работа таких групп требует обязательного присутствия как минимум поисково-спасательных вертолетов, логистических военных частей и целого комплекса элементов обеспечения. Здесь существует строгая военная цепочка. Мы видим, что подобные сообщения распространяются совершенно безосновательно, а их авторы снимают с себя всякую ответственность», — указал Гаджиев.

В заключение помощник президента добавил, что даже при полном отсутствии доказательств и фотоматериалов манипуляторы отказываются признавать ложь, пытаясь использовать свои ресурсы для продвижения антиазербайджанских нарративов.