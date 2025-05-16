Автомобиль протаранил толпу людей у стадиона матча «Эспаньол» — «Барселона» - ВИДЕО

В Испании автомобиль въехал в толпу болельщиков перед футбольным матчем.

Как минимум 10 человек пострадали в результате наезда автомобиля на болельщиков перед матчем чемпионата Испании по футболу между «Эспаньолом» и «Барселоной».

Об этом сообщает Ok Diario.

Источник утверждает, что, по предварительным данным, за рулем автомобиля марки Peugeot находилась женщина. Она переехала девушку, после чего болельщики начали разбивать машину. Несмотря на это, транспортное средство продолжило движение и протаранило еще часть фанатов.

Источник: Gazeta.Ru