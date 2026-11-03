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ФИФА откроет членам совета доступ к документам о плане продажи долей в чемпионате мира

1news Lab10:48 - Сегодня
ФИФА откроет членам совета доступ к документам о плане продажи долей в чемпионате мира

ФИФА предоставит членам своего совета доступ к ключевым документам о свернутом плане президента организации Джанни Инфантино продать частным инвесторам доли в чемпионате мира. Ознакомиться с ними можно будет только лично в штаб-квартире организации в Цюрихе и в режиме строгой конфиденциальности.

Как сообщает BBC Sport, об этом генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем написал в письме членам главного руководящего органа организации за несколько часов до истечения срока, установленного УЕФА.

В октябре 2026 года УЕФА потребовал от ФИФА до 2 ноября 2026 года раскрыть подробности проекта Fifa Forward Enterprise (FFE) и ответить на перечень вопросов об управлении и порядке принятия решений. Требование последовало за заседанием совета, на котором Инфантино извинился за отказ от плана продажи долей, но не объяснил в полной мере, как было подготовлено это предложение, попросив направить вопросы письменно.

В письме, с которым ознакомилась BBC Sport, говорится, что документы будут доступны «при строгих протоколах ознакомления в целях сохранения конфиденциальности», а членам совета предложено записаться на ознакомление в течение двух недель. Какие именно документы будут предоставлены, не уточняется.

Как стало известно BBC Sport, в ФИФА сочли двухнедельный срок для ответа более чем на 100 вопросов невыполнимым с учетом занятости организации подготовкой нового юношеского чемпионата мира в Азербайджане и внеочередного конгресса в ноябре 2026 года. По информации источников, возможности ФИФА отвечать на часть вопросов ограничены иском, который УЕФА подал в октябре 2026 года в США, потребовав раскрыть доказательства и документы и предупредив, что может подать уголовную жалобу в Швейцарии.

Письмо УЕФА содержало восемь страниц вопросов: от FFE и финансирования национальных ассоциаций до присуждения первой Премии мира ФИФА президенту США Дональду Трампу и условного отстранения нападающего сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира.

«Отзыв FFE, признание ошибок и объявление о „возможных реформах управления“ не отвечают на вопрос о том, как принимались соответствующие решения и почему совет ФИФА не был подключен на надлежащем этапе», - говорилось в письме УЕФА. В нем также указывалось, что эти вопросы требуют ответов и не могут быть отложены до следующего заседания совета, а будущие реформы управления не заменяют проверку уже принятых решений и ответственность за них.

УЕФА не сообщил, какие шаги предпримет, если ФИФА не уложится в срок, но рассчитывал усилить давление на Инфантино до 18 ноября 2026 года - крайней даты, когда кандидаты должны подтвердить участие в президентских выборах 2027 года.

Графстрем в письме отмечает, что требование УЕФА содержит значительно больше вопросов, чем администрация ФИФА могла разумно ожидать, и что организация работает над ответом, который будет направлен всем членам совета. По его словам, предложение FFE не могло быть реализовано без обязательного одобрения совета и большинства национальных ассоциаций, и выход из него не повлек для ФИФА никаких санкций.

BBC Sport обратилась в УЕФА за комментарием.

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